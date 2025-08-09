11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 212'ye çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Her gün sessizce canlar yitiriliyor ve trajedi devam ediyor." ifadesini kullanan Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98'i çocuk 212'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor. HAVADAN ATILAN YARDIMLAR CAN KAYBINA YOL AÇTI Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle havadan atılan insani yardımlar sebebiyle Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze'de hava yoluyla bölgeye gönderilen yardımların düşmesi sonucu can kaybının 23'e ve yaralı sayısının 124'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, "Hava yoluyla yapılan yardımların çoğu İsrail işgali altındaki bölgelere veya zorla boşaltılan mahallelere düşüyor. Bu yüzden (yardımlara) yaklaşanlar doğrudan hedef alınma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Hava yoluyla Gazze'ye daha önce gönderilen yardımların bir kısmının denize düştüğü ve olayda 13 Filistinlinin boğulduğu hatırlatıldı. Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ablukası sebebiyle yardımların havadan gönderilmesine konusunda "insanlık dışı yöntemin tehlikeli olduğu" uyarısını yaparak, Gazze'ye ulaşması gereken gıda, bebek maması, ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere yardımların kara sınırlarından güvenli ve yeterli geçişini talep etti.