Bakan Uraloğlu: Tarihi Avanos Köprüsü restore edilerek hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir’de Tarihi Avanos Köprüsü’nün açılış törenini gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, “Anadolu, medeniyetlerin beşiği, kültürlerin buluşma noktasıdır. Kapadokya ise bu zengin mirasın en nadide parçalarından biridir. Avanos, Kızılırmak’ın hayat verdiği bu topraklarda, asırlardır tarihle yoğrulmuş bir ilçemiz. Bugün burada, Sultan II. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen Tarihi Avanos Köprüsü’nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“RESTORASYONLARINI TAMAMLAYARAK KÜLTÜR MİRASIMIZA KAZANDIRDIĞIMIZ TARİHİ KÖPRÜLERİN SAYISI 509’A ULAŞTI”

Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin, yok olmaya mahkûm olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim önceliğimizdir. Böylelikle, tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışmaların, aynı zamanda turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel zenginliğe kadar pek çok alanda Türkiye’ye katkı sağlayan önemli adımlar olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerimizde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü, Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 509'a ulaştı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Tarihi Avanos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri oldu." "KÖPRÜMÜZÜ HEM ESTETİK HEM DE İŞLEVSEL BİR KİMLİĞE KAVUŞTURDUK" Bakan Uraloğlu, 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilen ve 1982'de "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilen Tarihi Avanos Köprüsü'nün, 152 metre uzunluğu ve 11 kâgir ayağıyla önemli bir abide olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Özgün ahşap döşemesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan yangın sonrası 1925'te betonarme tabliye ile yenilenmiş; ancak zamanla artan trafik yükü ve yıpranmalar, köprümüzün aslına uygun bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. Biz de yaptığımız restorasyon çalışmasında, köprünün taş ayaklarını titizlikle sağlamlaştırdık." açıklamasında bulundu.

Ömrünü tamamlayan betonarme tabliyeyi kaldırarak yerine daha hafif ve daha dayanıklı çelik kirişlerden oluşan bir döşeme inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yaya yolları ve korkulukları modernize edip, yeni aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Böylece hem yaya hem de taşıt trafiği için daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağladık.” dedi. Çalışmanın, yalnızca bir köprünün yenilenmesi değil, aynı zamanda Avanos’un tarihsel dokusunun korunması, Kapadokya’nın turizm cazibesinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere eşsiz bir miras bırakılması anlamına da geldiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kızılırmak’ın bereketli kıyılarında yükselen bu köprü, Avanos’un simgesi olarak yeniden hayat bulmuş; ilçemizin turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk getirmiştir. Tarihi Avanos Köprüsü, sadece iki yakayı birleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda tarihle geleceği, kültürle turizmi buluşturarak Kapadokya’nın ruhunu da yaşatıyor. Bu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur ve biz bu mirası koruyarak, geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

NEVŞEHİR'E 15 MİLYAR 129 MİLYON LİRALIK YATIRIM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Nevşehir'e hayata geçirdikleri yatırımlarla değer katmaya devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıllık dönemde 15 milyar 129 milyon liralık ulaştırma yatırımını gerçekleştirdik. 2002'de 87 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 307 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Nevşehir'e yaklaşık 300 kilometre BSK'lı yol kazandırdık." dedi. Nevşehir-Kırşehir-Ankara Yolu, Nevşehir-Acıgöl-Aksaray Yolu, Gülşehir-Avanos Yolu, Nevşehir-Niğde Yolu ve Nevşehir Güney Çevreyolu gibi önemli projeleri tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "Şu anda da Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Ürgüp, Ürgüp-Boğazköprü, 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Kesikköprü-Tuzköy Havalimanı Yolları gibi 4 önemli karayolu projemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. NEVŞEHİR'E ÇEVRE YOLU MÜJDESİ Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir Çevre Yolu'nun ihalesini yaparak yapım çalışmalarını başlatmayı planladıkları müjdesini paylaştı. Uraloğlu, "2 etap halinde inşa edeceğimiz projemizi tamamladığımızda şehirler arası transit trafiğin şehir içinde meydana getirdiği yoğunluğun önüne geçip trafik güvenliğini arttırmış olacağız." dedi.

KAPADOKYA HAVALİMANI'NIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYONA YÜKSELECEK Kapadokya Havalimanı'nın da 2024 yılında rekorlar kırdığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "16 bin 772 uçuşla yaklaşık 722 bin yolcu taşındı, bu da 2023'e kıyasla yüzde 28'lik bir artış demek. Bu yıl da Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 402 bin yolcu ağırladık. Yani, artık havalimanımızın yıllık 700 bin olan yolcu kapasitesi bu bölgeye yetmiyor. Bu kapsamda bölgedeki havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanmasıyla mevcut havalimanımızın hizmet kapasitesi ve kalitesini arttıracak çalışmaları da başlattık." Mevcutta 3 bin 616 metrekare olan terminal binasını yaklaşık 3 kat büyüterek 10 bin 650 metrekareye çıkaracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece yılda 700 bin yolcu olan mevcut kapasitesini 2 milyona yolcuya yükseltiyoruz. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile havalimanımız Kapadokya Bölgesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek." diye konuştu. "HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMETTİR" "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Nevşehir'imizin değerli insanlarının desteğiyle, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir geleceğe taşımak için bizler Cumhur İttifakı olarak yola devam edeceğiz. Birlikte, el ele vererek Kapadokya'nın bu eşsiz coğrafyasını dünya turizminin merkezi haline beraberce getireceğiz." dedi.