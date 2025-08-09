Habertürk
        Haberler Yaşam Çanakkale'de orman yangınında kaybetmişti! Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması

        Kevser teyze Çanakkale'de orman yangınında kaybettiği Boncuk'a kavuştu

        Çanakkale'de orman yangınında kaybettiği kedisi Boncuk'a kavuşan Kevser teyze büyük sevinç yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:30
        • 1

          Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden Kevser Yalın, alevler arasında kaybolduğunu sandığı kedisi 'Boncuk'u bulunca sevinç yaşadı.

        • 2

          Yangın sırasında kaybolan kedisini korkudan saklanmış halde bulan Yalın, Boncuk isimli kedisini bulunca sevinçten uzun süre ona sarıldı. Çok korktuğunu belirten Yalın, yangın sırasında eve geldiklerinde kedilerini bulamadıklarını söyledi.

        • 3

          Ardından ertesi gün eve dönüp çatıdaki koltuğun arkasına sinen Boncuk'u bulduklarını vurgulayan Yalın, şöyle konuştu:

        • 4

          "Biz köye döndüğümüzde yoktu. Aradık aradık bulamadık kedimizi. Daha sonra bugün üst katta, çatıdaki koltuğun altına saklanmış. Eşim yukarı çıktığında buldu. Koltuğun altına korkudan saklanmış. Ben yandı sandım çok korktum. Yukarı çıkınca gördük, korkudan saklandığı yerden çıkamamış. Eşimi görünce çıktı, acı acı bağırıyordu. Yanarak öldü diye çok korkmuştum. Şimdi bulduk, kurtuldu çok şükür."

        • 5

          Yalın'ın, bulduğu kedisine uzun süre sarılması da AA tarafından görüntülendi.

          Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

