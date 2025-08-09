California'da Dünyanın En Çirkin Köpeği yarışması
ABD'nin California eyaletinde 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışması düzenlendi. Etkinlik sayesinde her yaştan ve görünüşten köpeğin sahiplenilmesi teşvik ediliyor
ABDnin California eyaletindeki Santa Rosada bulunan Sonoma County Etkinlik Merkezi'nde 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışması düzenlendi.
Etkinliği görmek için yüzlerce kişi, köpek dostlarını izlemeye geldi.
2025'in 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' unvanını ise Petunia adlı köpek kazanarak 5.000 dolar ödül kazandı.
Jinny Lu adlı köpek, yarışmada ikinci olurken Poppy üçüncülük elde etti.
Sonoma County Fuarı'nda düzenlenen yarışma, barınaklardaki sahipsiz hayvanlara dikkat çekmeyi ve yaşı, görünüşü ne olursa olsun köpek sahiplenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.
