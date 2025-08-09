Dilan Çıtak: Gerçekler ortaya çıkacak

"POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRMEDİM"

♦ Yaşananları anlatır mısınız, polisin üzerine neden araç sürdünüz?

Polisin üzerine araba sürmedim. Polisin üzerine araba sürüyorum gibi video lanse edildi. Güzel algı yaratıldı. Talihsiz bir şey yaşamadım. Büyük etiketle doğdum. İki kişi arasında kalınabilecek olay bile fazla şekilde büyütülüyor, insanlar linç dosyasını açmaya başlıyor. Orada kaza vardı, bir ambulansa yol verdim. Emniyet şeridi yolu değil, herkesin kullandığı bir yol. Ambulansa yol verince memur bey, beni çevirdi. 'Dur' ikazına durdum. Bana, ceza yazdı. Bende, 'Niçin yazdınız, ambulansa yol verdim' dedim. Agresif bir tutumla, bana söylendi. Sakinlikle karşıladım ama sonrasında olaylar istemlerin dışında büyüdü. Dikkat çektiğimizi fark ettim. Kazayı çekmeye gelen bir muhabir vardı. Olayın gidişatını gördüm ve kaçmak istedim.

Polis memuru yüksek ses ve agresif tonla durdurmak isteyince reklam olmak istemedim. Daha önce başıma gelen olay, korkularım var ve anksiyetem tutacak, böyle gerilime gerek olmasın istedim. "Beni bırakın gideyim" demeye başlayınca serüven başladı. Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip kaçmak istedim. Baktım o da olmuyor, aracı sağa ve sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. O sırada algı videosu yakalandı. Camı kapatıp ağlamaya başladım. Silah sesi son nokta oldu. Tahminimde yoktu. İnsanlara; "Ben korkuyorum bu sebeple inemiyorum, polis memurundan korkuyorum silah sıkıyor" dedim. Reklam olduk ve linç edildim. Ambulansa yol verdiğim için oldu. Arabada köpeğim var, evliyim ve hamile olabilirdim. Bağırış, kavga, küfür ve hakaretim yok. İnsanlar beş dakika arabanın içinde yaşadıklarımı düşünsünler ve empati kursunlar. Çok yargılandım. O arabadaki kişiyi kız gibi görmediler. İstenilen algı bu şekildeydi, ulaşıldı. Zaten gerçekler ortaya çıkacak, konu yargıda.