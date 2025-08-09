Habertürk
        Dilan Çıtak: Gerçekler ortaya çıkacak

        Dilan Çıtak: Gerçekler ortaya çıkacak

        Dilan Çıtak, Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdüğü iddiası sonrası ilk kez konuştu. Olayı anlatan şarkıcı, "Polisin üzerine araba sürmedim. Polisin üzerine araba sürüyorum gibi video lanse edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:34
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        27 Temmuz'da Dilan Çıtak, Bodrum'da öğle saatlerinde; kamyonetiyle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

        Bunun üzerine polisler, Çıtak'ı durdurup ehliyet ve ruhsat sordu. Durdurulmasına bir hayli içerleyen Dilan Çıtak, aniden hareket ettirdiği aracını polislerin üzerine sürdü. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polislerden birinin silahını çekip havaya iki el ateş etmesiyle durduruldu.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Dilan Çıtak, kendisini kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra kamyonetten inen Dilan Çıtak, karakola götürülerek; "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

        Dilan Çıtak, ertesi günü adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip; "Panikledim, stres yaşadım" diyen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan Çıtak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada; "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu, düzelecektir" derken avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.

        Polisin üzerine araç sürdü
        Dilan Çıtak, yaşananlardan sonra Habertürk'ten Atakan Makar'a açıklamalarda bulundu.

        "POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRMEDİM"

        ♦ Yaşananları anlatır mısınız, polisin üzerine neden araç sürdünüz?

        Polisin üzerine araba sürmedim. Polisin üzerine araba sürüyorum gibi video lanse edildi. Güzel algı yaratıldı. Talihsiz bir şey yaşamadım. Büyük etiketle doğdum. İki kişi arasında kalınabilecek olay bile fazla şekilde büyütülüyor, insanlar linç dosyasını açmaya başlıyor. Orada kaza vardı, bir ambulansa yol verdim. Emniyet şeridi yolu değil, herkesin kullandığı bir yol. Ambulansa yol verince memur bey, beni çevirdi. 'Dur' ikazına durdum. Bana, ceza yazdı. Bende, 'Niçin yazdınız, ambulansa yol verdim' dedim. Agresif bir tutumla, bana söylendi. Sakinlikle karşıladım ama sonrasında olaylar istemlerin dışında büyüdü. Dikkat çektiğimizi fark ettim. Kazayı çekmeye gelen bir muhabir vardı. Olayın gidişatını gördüm ve kaçmak istedim.

        Polis memuru yüksek ses ve agresif tonla durdurmak isteyince reklam olmak istemedim. Daha önce başıma gelen olay, korkularım var ve anksiyetem tutacak, böyle gerilime gerek olmasın istedim. "Beni bırakın gideyim" demeye başlayınca serüven başladı. Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip kaçmak istedim. Baktım o da olmuyor, aracı sağa ve sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. O sırada algı videosu yakalandı. Camı kapatıp ağlamaya başladım. Silah sesi son nokta oldu. Tahminimde yoktu. İnsanlara; "Ben korkuyorum bu sebeple inemiyorum, polis memurundan korkuyorum silah sıkıyor" dedim. Reklam olduk ve linç edildim. Ambulansa yol verdiğim için oldu. Arabada köpeğim var, evliyim ve hamile olabilirdim. Bağırış, kavga, küfür ve hakaretim yok. İnsanlar beş dakika arabanın içinde yaşadıklarımı düşünsünler ve empati kursunlar. Çok yargılandım. O arabadaki kişiyi kız gibi görmediler. İstenilen algı bu şekildeydi, ulaşıldı. Zaten gerçekler ortaya çıkacak, konu yargıda.

        "İSİMSİZ OLMAK İSTERDİM"

        ♦ Olaylar sırasında sizin, "İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demeniz çok eleştirildi. Bunu söyleme amacınız neydi? Çünkü Tatlıses kimliğinizi almak istemediğinizi hep söylüyordunuz...

        Orada ben, "Ünlüyüm" de dedim. Bana göre bu antipatik kelime... Normalde hayatım boyunca, "Ünlüyüm" diye gezmedim. Bundan utanan tarafım bile var. Ünlüyüm kelimesi ve 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' demek bir şeylerden imtiyaz beklemek değil. Kurgu ve montaj yapan çok güzel dersine çalışmış. Cümlenin devamında, 'İnersem beni çekerler o yüzden inemiyorum' dedim. Başka bir memur, 'Neden inmiyorsunuz' deyince ağzımdan çıkan, "Ünlüyüm" demek oldu. Bana göre itici bir kelime... Öyle bir panikte ince düşünce yapamadım. 'Korkuyorum reklam olacağım' korkusuydu. Ama bunlar kesilmiş. Bir beyefendi, 'Ben sizi tanıyorum birinin kızısınız' diyor. O anda hatırladım, "Kendisinin kızıyım, inersem çekecekler" dedim. Beni tanıyanlar bilir ne kendisiyle ilgili anılmak ve adını kullanmak gibi derdim oldu. Seçme hakkım olsa, hiç o tarafı seçmek istemezdim. No-name olmak isterdim. Kendisi de onun ismini kullanmayacağımı bilir. İsmi, hiçbir zaman bana ismi fayda sağlamadı. Olay bu kaotik ismin getirisidir. Ben maalesef bir etiketle doğdum. Maalesef o kaotik genini taşıyorum. Küfürler ve hakaretler var... Birçoğu oradaki isme hakaret ediyor. Başka nefretler kusuluyor bende...

        "İBRAHİM TATLISES'TEN İNCELİKLER OLMADI"

        ♦ İbrahim Tatlıses olaydan sonra sizi aradı mı?

        İncelikler olmadı. Beklemiyorum ve talebim yok. Arabadan inersem kızı olduğum için haber büyük olacağı için inmedim. Şımarık bir kız hiç olmadım. Zengin kız olarak zannediliyorsa 9 bin 500 TL'lik para cezasını kabul etmediğim için polis memuru sinirlendi. Az para değil. Ambulansa yol verip, cezayı sorguladığım için oldu. Haksız bir şey bu. Haksızlığa gelemiyorum. 15 - 16 yıldır araba kullanıyorum radar dışında ceza yemedim. Uzun yolda radarı bilmediğim için o yüzden ceza yedim. Kural ihlali yapmayı sevmem. Hayatım boyunca, "Ünlüyüm" diye hiç beklentim olmadı. Bir kere bir yerde beklerken biri, "Ünlüsünüz, niye kullanmıyorsunuz" bile dediler.

        "POLİSTEN DEĞİL KAOTİK ORTAMDAN KAÇTIM"

        ♦ Neden kaçtınız?

        Kendimi stüdyoya kapatmak istedim. Avukatlarım medyaya yansımayan görüntüleri talep etti. Sonucun bizim lehine olacağını bildiğim ve dilediğim için, o yüzden rahatım. Kendimi biliyorum, polisin üzerine sürmedim. Polisten değil, kaotik ortamdan kaçmaya çalıştım. Normal vatandaşın kızı olsa iki kişi arasında kalırdı bu olay. Dilan Çıtak'ım işimi ve müziği yapmak istiyorum. Öbür soyadımdan ayırsınlar. Bende birini kızıyım. Annem perişan oldu. Kimse kendi kızı olduğunu düşünmeksizin linç etti. Yaşamak istediğim tek şey müzik. 11 senedir piyasayım başıma 1.5 senedir gelmeyen kalmadı.

        "SON İKİ OLAY BENİ YIPRATTI"

        ♦ Bu olayların bilinçli yapıldığını mı düşünüyor musunuz?

        Duyduğum çok oluyor. Hissediyorum. Bana kötü dualar edildiğini düşünüyorum. Bu son iki olay yıprattı. Birileri yaptırıyor gibi düşünmeye başladım.

        "HER ZAMAN DESTEK ALIYORUM"

        ♦ Psikolojik destek alıyor musunuz?

        Her zaman destek alıyorum. Destek almak kabahat değil ihtiyaç, mental güç. Bence herkesin destek alması gerekiyor. Bu süreçte etkilendim, psikolojim bozuldu. İnsanlar, 'Ne güzel sesi var' diye parmakla gösterirdi. Şimdi o duyguyla mı gösteriyorlar bilmiyorum. İkilemlerim başladı.

        #dilan çıtak
        #İbrahim Tatlıses
        #polis
        #BODRUM

