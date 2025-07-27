Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü

        Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü

        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum'da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, havaya ateş açarak Çıtak'ı durdurdu. Dilan Çıtak, Eylül 2024'te yolculuk ettiği uçakta kabin memuruna saldırmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin üzerine araç sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.

        Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Dilan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.

        Polis, bunun üzerine silahını çekip Dilan Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

        REKLAM

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi.

        Dilan Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Çıtak, daha sonra kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürüldü.

        "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Dilan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        'Kara Liste'de 441'inci
        Haberi Görüntüle

        Dilan Çıtak, Eylül 2024'te yolculuk ettiği uçakta kabin memuruna saldırarak karakolluk olmuş, THY tarafından 'Kara Liste'ye alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dilan çıtak
        #Dilan Çıtak, polisin üzerine araç sürdü
        #polis
        #BODRUM

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Habertürk Anasayfa