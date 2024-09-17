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        Dilan Çıtak, karakolluk oldu. 'Kara Liste'ye alındı

        THY'nin Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin memuruyla karakolluk oldu. Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındığı öğrenildi. Dilan Çıtak, yaptığı açıklamada kendini savundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:51
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          İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; dün gece, Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferinde olay çıkardı.

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          Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak'a ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Çıtak, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

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          Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru, Dilan Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

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          İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

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          THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

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          Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

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          DHA'nın aktardığı detaya göre; Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından 'Kara Liste'ye alındığı öğrenildi.

          Dün de benzer bir olay yaşanmıştı.
          Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra uçuşunda yerini beğenmediği için uçuş ekibine bağıran, küfür eden ve kavga çıkaran bir yolcunun 'Kara Liste'ye alındığı açıklanmıştı.

          'KARA LİSTE'YE ALINMAK NE DEMEKTİR?
          Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise 'Kara Liste'ye alınıyor. Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor. Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.

          Hangi davranışlar 'Kara Liste'ye girilmesine neden oluyor?
          Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler 'Kara Liste'ye girmeye neden oluyor.

          Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular 'Kara Liste'ye alınabilir.

          Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de 'Kara Liste'ye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.

          Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için 'Kara Liste' uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.

          Dilan Çıtak, 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.

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          Dilan Çıtak, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kendini savundu.

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