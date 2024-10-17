Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da finale kaldı!
Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Golden Boy finalistleri arasında yer aldı. İşte o liste...
Giriş: 17.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:29
- 1
Golden Boy 2024 finalistleri belli oldu. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, finalistler arasında kendilerine yer buldu.
İşte o liste:
- 2
Lamine Yamal
- 3
Warren Zaire-Emery
-
- 4
Cristhian Mosquera
- 5
Kobbie Mainoo
- 6
Aleksandar Pavlovic
-
- 7
Leny Yoro
- 8
Kenan Yıldız
- 9
Oscar Gloukh
-
- 10
Pau Cubarsi
- 11
Jorrel Hato
- 12
Samuel Omorodion
-
- 13
Adam Wharton
- 14
Jamie Bynoe-Gittens
- 15
Alejandro Garnacho
-
- 16
Mathys Tel
- 17
Savio
- 18
Arda Güler
-
- 19
Desire Doue
- 20
Joao Neves
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