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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak" - İş-Yaşam Haberleri

        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"

        AK Parti kaynakları, 2025'te savunma fonuna ilişkin gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını belirtti

        Giriş: 17.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:28
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        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
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        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre AK Parti kaynakları, savunma sanayi destek fonu teklifine yönelik, 2025'te gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesi olmayacağını belirtti.

        Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi kamuoyundan gelen tepkilerin üzerine geri çekilmişti.

        AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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