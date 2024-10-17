Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi

        Sir Elton John, öğle yemeğini İstanbul'da yedi

        Sir Elton John, öğle yemeği için birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi. John, ziyaretini; "Bu, asla unutamayacağım bir deneyimdi" sözleriyle yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz pop / rock müziğinin yaşayan efsanelerinden Sir Elton John, Telezzüz’e konuk oldu. Birkaç saatliğine Türkiye’ye gelen sanatçı, öğle yemeği için Türkiye'nin ilk bitki temelli lokantası Telezzüz’ü tercih etti. Sade, doğal ve duyarlı bir yaklaşımla bitki odaklı mutfağı yeniden şekillendiren Telezzüz, mevsiminde ve yerel malzemeleri kullanarak fark yaratan bir deneyim sunuyor.

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile birlikte Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu’ndaki Telezzüz’de sonbahar tadım menüsünü deneyimleyen sanatçıya, Telezzüz’ün ödüllü ve yaratıcı şefi Bahtiyar Büyükduman, menü ve yemekler hakkında bizzat bilgi verdi. Bir lokantanın ötesinde etik ve sürdürülebilir değerleri gözeten bir hareketin parçası olan Telezzüz’den çok etkilenen Elton John; “Bu, asla unutamayacağım bir deneyimdi. Her şey mükemmel ve dengeliydi” diyerek memnuniyetini paylaştı.

        REKLAM

        Yemek sonrasında Telezzüz’ün mutfak ekibiyle bir araya gelen sanatçı, onlar için albüm ve plaklarını da imzaladı.

        Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve Divan Grubu’nun hayata geçirdiği Telezzüz, mevsimselliğe ve yerel ürün kullanımına özen gösteren, minimum karbon ayak izi üreten sürdürülebilir ve atıksız mutfak prensiplerini benimsiyor. Özenle seçilen malzemelerin doğallığını ve dokularını öne çıkaran reçetelerden oluşan menüsü ise her mevsim yenileniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sir Elton John

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Habertürk Anasayfa