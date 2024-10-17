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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Yasaklı boya, tohum yağı... Zeytinyağı diye neler yemişiz! - Alışveriş Haberleri

        Yasaklı boya, tohum yağı... Zeytinyağı diye neler yemişiz!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken içerisinde dikkat çeken zeytinyağı markaları oldu. Zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edilen markaların 9'u Onay Ticaret'in olduğu belirtilirken başka bir firmaya ait zeytinyağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:30
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        Zeytinyağını boyamışlar
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlerle mücadele kapsamında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehdit eden gıdaların listesini yayımlamaya devam ediyor.

        Açıklanan testlerde zeytinyağlarının incelendiği içerisine daha düşük kaliteli zeytinyağı, yasaklı boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığının tespit edildiği açıklandı.

        Bakanlığın yayınladığı listede dikkat çeken ise hileli zeytinyağı listesindeki markaların büyük çoğunluğunun Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait olması oldu. Bu isim 16 Ekim tarihli listede 9 farklı markayla piyasaya hileli zeytinyağı sürdüğü tespit edildi.

        Öte yandan Halil Gökkaya'ya ait 'Bitkisel Karışım Yağın'da ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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        İşte son açıklanan liste:

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