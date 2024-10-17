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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Katiliyle çektiği fotoğrafına yazdığı mesajlar yürek yaktı | Son dakika haberleri

        Katiliyle çektiği fotoğrafına yazdığı mesajlar yürek yaktı!

        Adana'da, ikiz çocuklarının babası, 37 yaşındaki sevgilisi Emre Naynal tarafından, otomobilde başından tabancayla vurularak öldürülen 40 yaşındaki Ayşegül Sefer'in, katiliyle fotoğraflarını 'Huzurum' ve 'Sırtımı dayadığım dağım' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Polis, Sefer'i öldürdükten sonra Emre Naynal'ın da intihar ettiği olayın nedenini araştırıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 08:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:15
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        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
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        Adana'da olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Oto lastik ticareti yapan Emre Naynal (37), evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşegül Sefer (40) ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.

        İKİ ÇOCUK ANNESİNİ KATLETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer’i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Polisin kıyıda yaptığı araştırmada, lüks otomobilde Naynal ile Sefer’in cansız bedenini buldu. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

        "HUZURUM" DİYE PAYLAŞMIŞ

        Ayşegül Sefer’in, katili Emre Naynal ile fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

        İKİZ ÇOCUKLARI VARDI

        Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, Naynal ile Sefer’in saat 05.00 sıralarında olay yerine geldiklerini, cesetlerin bulunduğu saate kadar da başka kimsenin bölgeye gitmediğini saptadı. Öte yandan çiftin, 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu belirtildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polisin, bilgilerine başvurduğu yakınlarının, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiği bildirildi. Olayın nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.

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        #adana
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