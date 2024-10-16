Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)

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Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Fenerbahçe Medicana kazandı.

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sar-lacivertliler mücadeleden 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18'lik setler sonucu 3-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

KUPA SAYILAR EŞİTLENDİ!

Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü ve 5'er şampiyonluğu bulunan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'i yakaladı.

REKLAM EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ MELISSA VARGAS'IN 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon olurken maçta "En Değerli Oyuncu" sarı-lacivertli takımın milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana, düzenlenen kupa töreniyle kupasını aldı. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluk kupasını AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. Fenerbahçe’de tüm takım şampiyonluk kupasının genç oyuncu Liza Safronova'nın elinde havaya kalkmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol HAKEMLER: Erdal Alkıncı, Mehmet Gül FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem, Bojana Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Magdalena Stysiak) ECZACIBAŞI DYNAVIT: Yaprak Erkek, Dana Rettke, Tijana Boskovic, Alexa Gray, Sinead Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Jovana Stevanovic) SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 25-18 SÜRE: 109 dakika (29, 27, 24, 29)