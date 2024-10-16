Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

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2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye genelinde yıllık fiyat değişimi yüzde 27,4, İstanbul'da yüzde 23,4, Ankara'da yüzde 30,4, İzmir'de yüzde 23,1 oldu.

Aylık bazda ise Türkiye ortalamasında yüzde 1, İstanbul'da yüzde 1, Ankara'da yüzde 2,2, İzmir'de ise yüzde 0,8 oldu.

EN AZ FİYAT YÜKSELİŞİ OLAN YERLER ANTALYA, İZMİR VE İSTANBUL

TCMB'nin verilerine göre; yıllık bazda en yüksek fiyat artışı olan bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 45,2 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, yüzde 44,7 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 38,2 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.

Yıllıkta en az fiyat artışı olan bölgeler ise yüzde 13,7 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 23,1 ile İzmir ve yüzde 23,4 ile İstanbul. İstanbul, Ankara ve Antalya, TÜİK'in açıkladığı konut satış verilerine göre ağustos ayında en çok konut satışının gerçekleştiği 4 ilden 3'ü olarak dikkat çekiyor. DOLAR BAZINDA SON DURUM Konut fiyatlarına dolar bazında bakıldığında, 2024'ün 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre Türkiye ortalamasında yüzde 0,96, İstanbul ortalamasında ise yüzde 2,57 artış görüldü. Türkiye ortalamasında metrekare başına fiyat 1012 dolar olurken, İstanbul'da 1553 dolar olarak şekillendi.

Türkiye'de en yüksek ortalama metrekare başına fiyat, 2023'ün 1. çeyreğinde 1157 dolar olurken, İstanbul'da aynı dönemde yine zirveye ulaşılıp 1878 dolar görülmüştü.