Son yılların en popüler besin takviyelerinden kolajene dair mutlaka bilinmesi gerekenler

Güzellik blogları bundan bahsediyor, sosyal medya fenomenleri profillerde çeşitli markalarla işbirliği yapıp kolajen tavsiyesinde bulunuyor. Her yaş grubuna ayrı ayrı öneriler var. Peki ama bu kolajen dediğimiz şey gerçekte ne işe yarar ve öyle herkes istediği gibi kullanabilir mi? Gelin, kolajen meselesini mercek altına alalım.