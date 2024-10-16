'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını Ayliz Duman kazandı
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı. Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi. Birinciliği; Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.
Üniversite sınavına hazırlanan Ayliz Duman, yarışmanın finalinde kraliçelik tacını taktı.
1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.
'Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
'Miss Universe Türkiye'de; 2'nci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.
Ayliz Duman'ın günlük hayatına dair kesitler;