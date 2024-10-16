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        Haberler Gündem Son dakika: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

        Diyarbakır, Malatya, Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğünün de 5.9 olduğunu duyurdu. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fayın Doğu Anadolu Fay Zonu olduğunu ve 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fayın büyük ölçüde kırıldığını belirterek, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:10
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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

        AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

        Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Depremin ardından 30'u aşkın artçı deprem meydana geldi.

        BALKON ÜZERİNE ÇÖKTÜ

        Depremin hissedildiği Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkon deprem nedeniyle çöktü. Çökme sırasında balkonun yakınlarında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp incelemede bulundu.

        3 BİNADA KISMİ ÇÖKME

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu ifade etti.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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        "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek "Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar" dedi.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada "Kale’de yaşanan deprem şehrimize sınır olmasından dolayı hissedildi. Vatandaşlarımız panik halinde daha güvenli yerlerde kendilerini koruma altına aldılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yansımadı. Saha çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

        5 İLDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Depremin merkez üssü Malatya ile sarsıntının hissedildiği Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

        PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

        Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki 5.9'luk depremin ardından yaptığı açıklamada, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.

        DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

        Malatya'da deprem anı ER TV'de canlı yayına yansıdı. ER TV muhabiri, "Aman yarabbi. Hala devam ediyor, korkunç, arkadaşlar jenerik mi girsek" dedi.

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