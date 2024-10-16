Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi.

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Depremin ardından 30'u aşkın artçı deprem meydana geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada kriz merkezinde olduğunu belirterek "Bir panik var ama herhangi bir olumsuz haber elimizde yok. Can ve mal kaybı ile ilgili bir ihbar gelmedi, arkadaşlarımız sahadalar" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada "Kale’de yaşanan deprem şehrimize sınır olmasından dolayı hissedildi. Vatandaşlarımız panik halinde daha güvenli yerlerde kendilerini koruma altına aldılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yansımadı. Saha çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.