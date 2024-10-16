Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
İstanbul Etiler'de bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mobbinge maruz kaldığını iddia eden bir öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Kantin görevlilerinin müdahale ettiği öğretmen polis ekiplerince gözaltına alınırken bina tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Son dönemde sokaklarda yaşanan şiddet olayları okullara da sıçradı.
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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir süredir baskı gördüğünü öne süren 34 yaşındaki Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz, okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi.
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SİLAH TUTUKLUK YAPTI DIŞARIDA PATLADI
Öğretmen, okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti.
Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah ateş aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı.
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Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı.
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GÖZALTINA ALINDI
Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.
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HEDEFİNDE OKUL MÜDÜRÜ VARMIŞ
Öte yandan öğretmen Serdar Alagöz'ün asıl hedefinin okul müdürüne saldırmak olduğu ancak okul müdürünün kızının ameliyatı nedeniyle bugün okula gelmediği iddia edildi.
Üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulunan öğretmenin emniyetteki işlemleri sürüyor.
OKULDA MOBBİNG İDDİASI
Öte yandan Serdar Alagöz'ün okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamada bulundu.