Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti

SİLAH TUTUKLUK YAPTI DIŞARIDA PATLADI

Öğretmen, okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti.

Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah ateş aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı.