ABD'nin Georgia eyaleti 328 binden fazla oy ile erken oy verme rekoru kırdı

CNN'in haberine göre, Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi Operasyon Direktörü Gabe Sterling, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, erken oy verme döneminin ilk gününde toplamda 328 binin üzerinde oy kullanıldığını açıkladı.

Sterling, 2020'deki 136 bin oy sayısı ile ulaşılan rekoru açık ara farkla geçen bu sayının eyalet için yeni bir rekor olduğunu bildirdi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, posta yoluyla yollanan oy sayısının 300 bine ulaşmasını beklediklerini ve bunların oyların tamamının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturacağını aktardı.

Raffensperger, seçimlerin aksamadan ilerlemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Georgia, ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Harris arasındaki oy farkının çok az olduğu 7 salıncak eyaletten biri. Son anketlere göre Trump bu eyalette Harris'in bir puan önünde.

2020 yılında Başkan Joe Biden bu eyalette rakibi Trump'tan 12 bin oy fazla alarak eyaletin 16 olan temsilci sayısını kazanmıştı. ABD'de iki eyalet hariç tüm eyaletlerde, en fazla oyu alan adayın partisi tüm o eyaletin tüm delegelerini kazanıyor.