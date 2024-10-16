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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!

        İstanbul Pendik'te, sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak tacizde bulunduğu iddia edilen börekçi çalışanı "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:06
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        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da, 3 Eylül'de, Pendik'teki Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü müşteki Burçin B'ye, telefonla taciz içerikli mesaj attı.

        EŞİ BÖREKÇİYE GİTTİ DURUMU SORDU

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine kadının haber verdiği eşi Uğur B'nin, börekçiye gitmesinin ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Demir ile Uğur B. yaralandı.

        İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

        Tarafların şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, Uğur B., İbrahim Demir ile börekçide çalışan ağabeyi Ömer Demir gözaltına alındı. İki kardeş tutuklanırken, zabıta ekipleri de börekçi dükkanını tabelanın ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürledi.

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        CİNSEL TACİZDEN DAVA AÇILDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca taciz iddiası ve börekçide yaşanan kavgaya ilişkin iki ayrı soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık İbrahim Demir hakkında "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

        Sanık hakkındaki yargılamayı yapan Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada davayı karara bağladı.

        "EVLİ VE ÇOCUKLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

        Duruşmada savunması alınan sanık İbrahim Demir, daha önceki ifadelerinde de pişman olduğunu söylediğini belirterek, "Bu mesajları müştekiye attım. Müştekiyi daha öncesinde müşteri olarak bilirdim. Evli ve çocuklu olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle müştekiye cinsel içerikli mesaj yazmadım, tanışma amacıyla mesaj yazdım. Müştekinin 'Çocuklarımdan utan' mesajını gördükten sonra pişman oldum, özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım" beyanında bulundu.

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        2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS

        Mahkeme kararında, tahliyesine karar verdiği İbrahim Demir'i "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.

        KAVGAYLA İLGİLİ DAVA AÇILMIŞTI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca börekçideki kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kavganın öncesinde şüpheli İbrahim Demir'in Burçin B'nin cep telefonuna taciz içerikli mesaj gönderdiği hatırlatılarak, iş yerine giden Uğur B'nin eline aldığı peçetelikle İbrahim Demir'e vurup basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığı anlatılmıştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli Ömer Demir'in bıçakla Uğur B'ye saldırdığı, akabinde İbrahim Demir ile ağabeyinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, tekme ve yumruklarla Uğur B'yi darbettikleri anlatılmıştı.

        İddianamede, müşteki şüpheli İbrahim Demir'in "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, müşteki şüpheli Uğur B'nin de "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

        İddianamede tutuk şüpheli Ömer Demir'in ise "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "hakaret" suçundan da 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi talep edilmişti.

        Sanıkların Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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