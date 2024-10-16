Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
Benfica formasıyla son dönemde isminden çokça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devi, milli futbolcuyu radarına aldı.
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Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla birçok dev kulübü peşine taktı.
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İspanya'dan milli futbolcu için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü.
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Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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İspanyol ekibinin transfer listesinde Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu öne sürüldü.
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SIMEONE ONAY VERDİ
Öte yandan Diego Simeone'nin de milli yıldızın transfer içni onay verdiği iddia edildi.
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ATLETICO'YA GOL ATTI
Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı.
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GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Galatasaray'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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