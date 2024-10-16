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        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı: "(İsrail Nebatiye'de) Belediye meclisi toplantısını kasten hedef aldı" | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı: "(İsrail Nebatiye'de) Belediye meclisi toplantısını kasten hedef aldı"

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'u 6 gün aranın ardından hedef alan İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye şehrine de şiddetli hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldı, saldırıda belediye başkanı dahil beş kişinin öldüğünü duyuruldu. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:03
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        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
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        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye yönelik İsrail hava saldırısının kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlendiğini belirtti.

        Lübnan Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Nebatiye'ye yönelik saldırı kınanırken "(İsrail) Kente yönelik hizmetler ve yardım durumunun görüşüldüğü belediye meclisi toplantısını kasıtlı olarak hedef aldı." ifadesine yer verildi.

        İsrail'in bu saldırılarının "suçları karşısında kasıtlı olarak sessiz kalan ve onu suçlarında ısrar etmesi için cesaretlendiren dünyanın gözleri önünde" gerçekleştiğini aktaran Mikati, "Tüm dünya ülkeleri Lübnan halkına yönelik saldırıları caydıramıyorsa, ateşkes talep etmek için (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya değer mi?" eleştirisinde bulundu.

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        Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliğine saldırı düzenlenmişti

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Nebatiye Belediyeleri Birliği binalarını bombaladığı belirtilmişti.

        Belediye binalarına yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmıştı.

        Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi de İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını ve saldırıda belediye başkanının öldüğünü duyurmuştu.

        Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılmıştı.

        İsrail ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenlemişti.

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        #israil
        #lübnan
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