Jose Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı! Mario Branco harekete geçti
Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Barcelona'dan Ansu Fati ve Tottenham'dan Sergio Reguilon'un transfer edilmesini istediği aktarıldı. İşte detaylar...
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Bu sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı.
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Sol bek, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, hedefi belli oldu.
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İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hücum bölgesini Ansu Fati ile güçlendirmek istiyor.
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Haberin detaylarında, Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki günlerde Katalan devinin yetkilileriyle temasa geçeceği aktarıldı.
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Öte yandan, Mourinho'nun yaz transfer döneminde de genç yıldızı istediği fakat transferin Hansi Flick'in istememesi sebebiyle sonuçlanmadığı aktarıldı.
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İspanyol oyuncunun son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
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Sarı-lacivertli ekibin, ara transfer döneminde Ansu Fati transferini bitirmesi bekleniyor.
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Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, bir dönem Lionel Messi'nin varisi olarak gösteriliyordu.
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SOL BEKE İSPANYOL YILDIZ!
Jose Mourinho'nun sol beke için istediği isimde belli oldu.
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Portekizli teknik adamın, Tottenham'da forma şansı bulamayan Sergio Reguilon'un da transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
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Mourinho, sol bekte Sergio Reguilon'u kullanarak, Oosterwolde'yi stopere çekmeyi planlıyor.
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Bu sezon henüz forma şansı bulamayan İspanyol sol bekin, Tottenham'dan ayrılması bekleniyor.
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