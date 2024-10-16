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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Genç futbolcunun feci ölümü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kazanın ardından otomobil alev aldı! Genç futbolcunun feci ölümü!

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çarpışıp alev alan otomobillerin sürücülerinden 25 yaşındaki Musa Şen hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Ramazan G. ise yaralandı. Şen'in, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:13
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        Genç futbolcunun feci ölümü!
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        Zonguldak'ta kaza, Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yol ayrımında meydana geldi. Ramazan G. (19) idaresindeki otomobil, Musa Şen (25) yönetimindeki otomobile sol arkadan çarptı.

        İKİ OTOMOBİL DE YANMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürdü.

        OTOMOBİLDE SIKIŞTI HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibi otomobilinde sıkışan Musa Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şen’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        OYNADIĞI KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

        İHA'da yer alan habere göre Şen'in, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Mesajda; “2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz , Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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