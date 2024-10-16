Borsada yükseliş için temel şartlar neler?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros oluyor. Toros bir süredir yatırımcısını üzen borsada temmuz ayından bu yana gelişmeleri sıralarken jeopolitik risklerin yanı sıra başta eylül olmak üzere bir türlü istenen düşüşü göstermeyen enflasyon ve buna bağlı olarak yüksek kalan faizin sermaye piyasalarına etkisini anlatıyor. Yerli yatırımcının yüksek kredi faizleri nedeniyle kredili hisse yatırımlarının sorgulandığı programda Toros, borsaya yabancı yatırımcının ilgisinin başlayabileceği zaman diliminin ne olabileceği tahmininin paylaşıyor.

HANGİ SEKTÖRLER DİRENÇLİ? Borsanın düşüşünde sıkı para politikası nedeniyle kötü gelen bilançolara da dikkat çeken Toros, borsada zirveden itibaren yüzde 20'yi geçen düşüş trendine rağmen hangi sektörlerin dirençli olabileceğini de dile getiriyor. Programda başta bankacılık, gıda perakendesi ve havacılık sektörleri olmak üzere Toros'un borsadaki olumsuz havaya karşın dirençli gördüğü sektör ve bu sektörlerdeki Garanti Bankası, THY, Pegasus, TAV Havalimanları, Mavi Jeans ve Migros şirketleri el alınırken olumsuz seyreden ihracat nedeniyle potansiyelinin altında kalan beyaz eşya ve otomotiv sektörleri de masaya yatırılıyor.

DEV ENERJİ VE EMTİA ŞİRKETLERİ Toros ayrıca global ekonomik gelişmelere paralel hisse performansları düşen Tüpraş, Erdemir ve Şişecam gibi enerji emtia devlerinin değerlendirirken bu şirketlerin satış,kar ve dolayısıyla hisse fiyatlarına ilişkin orta vadeli beklentilerini aktarıyor.