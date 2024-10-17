Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
İstanbul Şişli'de, 43 yaşındaki Burcu E, temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şişli'de Mithatpaşa Caddesi’ndeki binanın 2. katında meydana geldi.
BAZAYI TEMİZLEMEK İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E. (43) temizlik yapmak için bazayı açtı.
BAZA ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre içindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü. Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Burcu E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.
Burcu E.'nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.