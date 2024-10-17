Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
İstanbul'da, 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı silahla öldüren 36 yaşındaki Şeyhmus Çap, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, katil zanlısına son sözünü sordu. Kasıtlı hareket etmediğini ifade eden Çap, "adalet" istediğini söyledi. İşte, Çap'a verilen ceza...
İstanbul'da kadın cinayeti, 22 Ağustos 2023'te Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bir evde yaşandı. Bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıkan olayda, polisin duvara dayalı halde yaralı olarak bulduğu Meryem Çap (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EŞİNE 5 EL ATEŞ ETTİ
AA'da yer alan habere göre oturdukları evde tartıştığı eşine silahla 5 kez ateş ettikten sonra kaçan Şeyhmus Çap (36) ise olaydan üç gün sonra Esenler'de yakalandı.
AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın, "eşe karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Şeyhmus Çap ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
"KASITLI" HAREKET ETMEMİŞ
Sanık Şeyhmus Çap, cinayetten dolayı üzgün olduğunu, kasıtlı hareket etmediğini savundu. Duruşmada söz alan müştekiler Nuray ve Ağcabal Aslan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
ADALET İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Son sözü sorulan sanık, adalet istediğini söyledi. Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Çap'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.