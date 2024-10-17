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İstanbul'da kadın cinayeti, 22 Ağustos 2023'te Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bir evde yaşandı. Bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıkan olayda, polisin duvara dayalı halde yaralı olarak bulduğu Meryem Çap (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EŞİNE 5 EL ATEŞ ETTİ AA'da yer alan habere göre oturdukları evde tartıştığı eşine silahla 5 kez ateş ettikten sonra kaçan Şeyhmus Çap (36) ise olaydan üç gün sonra Esenler'de yakalandı.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın, "eşe karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Şeyhmus Çap ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"KASITLI" HAREKET ETMEMİŞ Sanık Şeyhmus Çap, cinayetten dolayı üzgün olduğunu, kasıtlı hareket etmediğini savundu. Duruşmada söz alan müştekiler Nuray ve Ağcabal Aslan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

ADALET İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ Son sözü sorulan sanık, adalet istediğini söyledi. Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Çap'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.