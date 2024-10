Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Can Keleş ise orijinal mevkisi kanat olan tek isim konumunda. Ancak Avrupa maçlarında 9 dakika süre alan Can Keleş, Süper Lig'de ise şu ana kadar hiç süre alamadı. Can Keleş, SÜper Lig'de şans bulamayan tek yeni transfer konumunda.