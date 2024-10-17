Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.010,40 %0,61
        DOLAR 34,1653 %-0,03
        EURO 37,2002 %0,16
        GRAM ALTIN 2.943,14 %0,21
        FAİZ 44,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,72 %-0,30
        BITCOIN 67.223,00 %-0,59
        GBP/TRY 44,4991 %0,16
        EUR/USD 1,0860 %-0,02
        BRENT 74,51 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 4.812,05 %0,21
        Haberler Ekonomi Teknoloji X'te engelleme özelliği değişiyor - Teknoloji Haberleri

        X'te engelleme özelliği değişiyor

        Sosyal medya platformu X, 'engelleme' özelliğinde değişikliğe gidileceğini resmen duyurdu. Buna göre kişi, kullanıcı tarafından engellense bile açık hesaplardaki paylaşımları görmeye devam edebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        X'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz ay, X'in engelleme özelliğinde değişiklikler yapılacağını açıklamıştı. Dün ise uygulamaya ilişkin detaylara açıklık getirildi.

        Yakında başlayacak güncelleme ile engellediğiniz hesaplar, hesabınız 'herkese açık' olarak ayarlandıysa tüm gönderilerinizi görebilecek, ancak hiçbir şekilde etkileşime giremeyecek.

        Önceki uygulamada engelleme özelliği ile kişiler istemedikleri kişilerin paylaşımlarını görmesini ve onlarla etkileşimde bulunmasını engelleyebiliyordu.

        Ancak yeni güncelleme ile engellenen hesaplar artık kişinin paylaşımlarını görüntüleyebilecek. Yalnızca beğenme, yorum veya doğrudan mesaj atma gibi etkileşimlerde bulunamayacaklar.

        X'ten güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada "Bugün, yeni güncelleme ile kullanıcılar engelledikleri kişilerle ilgili zararlı veya özel bilgileri paylaşmak ve gizlemek için engellemeyi kullanabilir. Kullanıcılar bu güncellemeyle böyle bir davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilecek ve bu da daha fazla şeffaflık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Habertürk Anasayfa