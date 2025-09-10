Ece Seçkin, kendisini ve pilot eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır ölümle tehdit eden kişinin yakalanması için "İmdat" çağrısı yapmıştı.

Ece Seçkin, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şahsın, farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini dile getirdi. Seçkin, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na seslenerek yardım istedi.

Ece Seçkin - Çağrı Terlemez

Ece Seçkin, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime; "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; ünlü şarkıcının bu açıklamalarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Tehdit – Hakaret – Israrlı Takip" olayı ile ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelinin A.U.S. adlı kişi olduğu belirlendi. 4 YILDIR TACİZDE BULUNUYOR VE TEHDİT EDİYOR Yapılan incelemelerde; şüphelinin, şarkıcı Ece Seçkin'i ısrarla takip ederek tehdit ettiği belirlendi. Derinleşen soruşturmada Seçkin'in eşi Çağrı Terlemez'in de şüpheli A.U.S tarafından yaklaşık 4 yıldır sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığı tespit edildi. YAKALANDI Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.U.S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.U.S, 'Tehdit – Hakaret' ve 'Israrlı Takip' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in avukatları, A.U.S'nin yakalanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. İTİRAZ GELDİ, EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ Gözaltına alınan şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. İtiraz sonrasında A.U.S. hakkında adli kontrol ve ev hapsi verildi.

ECE SEÇKİN: SERBEST BIRAKILDIĞI ANDA EŞİME KÜFÜR ETTİ Bunun üzerine Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak; "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" dedi. Çiftin avukatları da; "Müvekkillerimiz Çağrı Terlemez ve Ece Seçkin'in uzun süredir maruz kaldığı ısrarlı takip ve tehdit eylemleri doğrultusunda hukuki süreç devam etmekte olup; süreçle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. İlgili şahıs, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından, tutuklama talebi reddedilmiş, CMK m. 109/3-j uyarınca 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, ayrıca CMK m. 109/3-a gereğince "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; bu doğrultuda şahıs serbest bırakılmıştır. Ne var ki, adliye sınırları içerisinden çıktıktan sonra müvekkillerimize yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlarına devam eden şahıs hakkında verilen karara tarafımızca ve Savcılık makamı tarafindan itiraz edilmiş olup; dosya incelenmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmiştir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yaptı.