Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş, sağ bek bölgesini Gökhan Sazdağı ile güçlendirdiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.