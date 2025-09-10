Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta! - Futbol Haberleri

        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!

        Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

        "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

        BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

        Beşiktaş, sağ bek bölgesini Gökhan Sazdağı ile güçlendirdiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Tehdit eden kişi yakalandı
        Tehdit eden kişi yakalandı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa