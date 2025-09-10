Galatasaray'da iç Barış sağlandı!
NEOM'un teklifi sonrasında siyah ekran paylaşarak antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz özür mesajı paylaştı; temiz sayfa açtı.
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz gündemi sona erdi...
Şampiyonlar Ligi listesinin verildiği geceye kadar transfer olma isteğinde geri adım atmayan milli futbolcu başkanın kararını kabul etti.
Kayserispor müsabakası öncesinde sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşan Barış Alper devamında antrenmanlara katılmamıştı.
Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alper’in tavırları merak konusuydu.
Yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Alper önceliğin Galatasaray olduğuna vurgu yaptı.
Milli Takım’dan dün dönen 25 yaşındaki futbolcunun hem tesise gelişinde hem de antrenmanda epeyi neşeli olduğu öğrenildi.
Milli maç arası öncesi ve sonrasında bambaşka bir tavır sergileyen Barış Alper’le beyaz sayfa açılmış oldu.
Sarı-kırmızılılar cumartesi günü Eyüpspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek ancak Galatasaray’a ciddi bir bölüm ayrıldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı’na gidecek olan Galatasaray taraftarı özür dileyen Barış Alper’e destek olacak.
-
