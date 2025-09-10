Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor - 10 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor - 10 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 26°

REKLAM advertisement1

Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 34°C Az bulutlu MANİSA °C, 35°C Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MALATYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 34°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 33°C Az bulutlu MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 33°C Az bulutlu ve açık