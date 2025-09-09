Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşıması, 24 Eylül’de yapılacak Olağanüstü İl Kongresi sürecini Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gündemine taşıdı. YSK, hem kongrenin yapılmasına hem de sürecin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi.

Bu karar aynı zamanda önemli sonuçlar doğuruyor. 24 Eylül’de kongrenin yapılacak olması, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin başkanlığındaki çağrı heyetinin 25 Eylül itibarıyla görevini tamamlayacağı anlamına geliyor. Çünkü kongrede yeni bir yönetim belirlenecek ve mahkemenin tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkacak. Öte yandan, mevcut il başkanı Özgür Çelik’in olağanüstü kongrede aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmuyor.

YSK YETKİYİ SARIYER'DE BIRAKTI

CHP’nin olağanüstü kongre çağrısı Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılmıştı. Ancak parti yönetiminin adres değişikliği kararının ardından, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu YSK’ya başvurdu. Başvuruda, “Kongreyi ben mi yapacağım, yoksa Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu mu? Ayrıca kongre yapılabilir mi?” soruları yöneltildi.

KONGREYE ENGEL YOK Alınan karar, hem kongre sürecinde doğabilecek hukuki tartışmaları şimdilik engellemiş oldu hem de 24 Eylül’de yapılacak Olağanüstü İl Kongresi’nin önünde herhangi bir engel bulunmadığını ortaya koydu. ÇAĞRI HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERECEK YSK’nın kararıyla birlikte kongrenin yapılacak olması, Gürsel Tekin başkanlığındaki çağrı heyetinin 25 Eylül itibarıyla görevini tamamlayacağı anlamına geliyor. Çünkü kongrede yeni yönetim belirlenecek ve mahkemenin verdiği tedbir kararı da kendiliğinden hükümsüz hale gelecek. Ayrıca, mevcut il başkanı Özgür Çelik’in adaylığının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. YSK’NIN OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARINDA “DELEGE” AYRINTISI Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ne ilişkin kritik kararını açıkladı. Karara göre kongrenin yapılmasının önünde engel bulunmazken, hangi delegelerin oy kullanamayacağı da netleşti. KONGREYE YEŞİL IŞIK YSK, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin toplanabileceğine hükmetti. Böylece, olağanüstü kongrenin yapılması önündeki tartışmalar sona ermiş oldu. OY KULLANAMAYACAK İSİMLER Kararda bazı isimlerin delege sıfatıyla oy hakkı kullanamayacağı açıkça belirtildi. Buna göre: 08.10.2023’te seçilen, ancak 02.09.2025’te tedbirle görevden uzaklaştırılan eski il yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri oy kullanamayacak. Bu kapsamda eski İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi, doğal delege sıfatıyla oy kullanamayacak. Ancak Çelik’in ilçesinden seçilmiş delege olarak oy hakkını kullanabileceği ifade ediliyor. Mahkeme kararıyla 02.09.2025’te görevlendirilen geçici kurul üyeleri de oy kullanamayacak. Bu çerçevede Gürsel Tekin ve yönetiminin kongrede oy hakkı bulunmuyor. YENİ DELEGELER HARİÇ YSK’nın kararına göre, 39. Olağan Kurultay sürecinde ilçe kongreleriyle seçilecek yeni delegeler İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde oy kullanamayacak. SADECE MEVCUT İLÇE DELEGELERİ OY VEREBİLECEK Sonuç olarak olağanüstü kongrede sadece mevcut ilçe kongre delegeleri oy hakkına sahip olacak. Bu tablo, kongrede dengeleri doğrudan etkileyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.