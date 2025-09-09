Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ne ilişkin kritik kararını açıkladı. Karara göre kongrenin yapılmasının önünde engel bulunmazken, hangi delegelerin oy kullanamayacağı da netleşti.
KONGREYE YEŞİL IŞIK
YSK, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin toplanabileceğine hükmetti. Böylece, olağanüstü kongrenin yapılması önündeki tartışmalar sona ermiş oldu.
OY KULLANAMAYACAK İSİMLER
Kararda bazı isimlerin delege sıfatıyla oy hakkı kullanamayacağı açıkça belirtildi. Buna göre: 08.10.2023’te seçilen, ancak 02.09.2025’te tedbirle görevden uzaklaştırılan eski il yönetimi ve disiplin kurulu üyeleri oy kullanamayacak. Bu kapsamda eski İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi, doğal delege sıfatıyla oy kullanamayacak. Ancak Çelik’in ilçesinden seçilmiş delege olarak oy hakkını kullanabileceği ifade ediliyor. Mahkeme kararıyla 02.09.2025’te görevlendirilen geçici kurul üyeleri de oy kullanamayacak. Bu çerçevede Gürsel Tekin ve yönetiminin kongrede oy hakkı bulunmuyor.
YENİ DELEGELER HARİÇ
YSK’nın kararına göre, 39. Olağan Kurultay sürecinde ilçe kongreleriyle seçilecek yeni delegeler İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde oy kullanamayacak.
SADECE MEVCUT İLÇE DELEGELERİ OY VEREBİLECEK
Sonuç olarak olağanüstü kongrede sadece mevcut ilçe kongre delegeleri oy hakkına sahip olacak. Bu tablo, kongrede dengeleri doğrudan etkileyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.