Ankara'da yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan (63) tarafından, 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre dehşete düşüren cinayet, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki müstakil bir evde meydana geldi.

PEŞİNDEN GİDİP TEKRAR BIÇAKLADI

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

REKLAM

Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü.

KATİLİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Kudret Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.