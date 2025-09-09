Galatasaray'dan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama!
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, Osimhen'in ayak bileği bağlarında gerileme ve kanama tespit edildiğini duyurdu
İşte Galatasaray'ın Osimhen açıklaması:
"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."
NE ZAMAN DÖNECEK?
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek; 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçına yetişme ihtimali yüksek.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı.
Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edememişti.