Galatasaray'da iki lider gitti iki lider geldi!
Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray iki önemli ayrılığını iki önemli takviyeyle doldurdu.
- 1
Fernando Muslera sonrasında kaleye Trabzonspor’la şampiyonluk yaşayan; bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır transfer edildi.
- 2
14 sezonluk rekorlarla dolu bir dönem sona ererken Muslera’dan boşalan eldivenler büyük camia baskısını yakından tanıyan ve lider karakterli bir kaleciye emanet edilmiş oldu.
- 3
Sarı-kırmızılıların hem saha içi hem soyunma odasındaki liderlerinden biri olan Dries Mertens de futbol hayatına nokta koydu.
-
- 4
Galatasaray Mertens’in boşluğunu da İlkay Gündoğan’la doldurdu.
- 5
Kariyerinde hep zirveye oynayan takımlarda geçiren tecrübeli futbolcu Manchester City’de kaptanlık yaptı.
- 6
5 Premier Lig şampiyonluğunda başrollerden birini oynayan İlkay İngiliz deviyle Şampiyonlar Ligi kupası da kaldırdı.
-
- 7
Pep Guardiola’nın her fırsatta övgüler dizdiği 34 yaşındaki orta saha teknik heyetin de elini güçlendirdi.
- 8
Sezona Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle başlayan Galatasaray’da İlkay Gündoğan 10 numarada oynayabilmesiyle Mertens’in ikamesi olacak.
- 9
Kemerburgaz’da ayağının tozuyla fark yaratan isimlerden olan İlkay’ın Eyüpspor maçına 11’de başlaması bekleniyor.
-
- 10