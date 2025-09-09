Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 9 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 07:21 Güncelleme: 09.09.2025 - 07:21
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 25°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 31°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Sağanak Yağış 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 32°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 28°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 32°C

        Az bulutlu

        MARDİN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

