        Tüm kira kontratları dijital ortama taşınıyor

        Tüm kira kontratları dijital ortama taşınıyor

        2026-2028 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Program'da kısa ve uzun dönemli tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferinin sağlanacağı bunun program dönemi içinde tamamlanacağı belirtildi. Programda ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranmasını ve gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı ve kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına imkan veren e-Kira sözleşmesinin de yaygınlaştırılacağı ifade ediliyor.

        Giriş: 08.09.2025 - 19:30 Güncelleme: 08.09.2025 - 20:01
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        2026 büyüme hedefinin yüzde 3,8 olarak revize edildiği Orta Vadeli Program'da vergi kayıp kaçağının önlenmesi üzerinde özenle durulurken enflasyonla mücadele için gıda fiyatlarında istikrar ile gıda arz güvenliğini sağlanmasına özel önem verileceğinin de altı çiziliyor. Programda enflasyonla mücadelede arz yönlü politikaların desteklenmesi sayılırken kısa ve uzun dönemli tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferinin sağlanacağı bunun program dönemi içinde tamamlanacağı da ifade ediliyor. Ekonomi yönetiminin böylece enflasyonu yukarı çeken unsurlardan birisi olan kira artışlarına bir denetim mekanizması kurmaya çalıştığı da anlaşılıyor.

        e-KİRA SÖZLEŞMELERİ YAYGINLAŞACAK

        Programda ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranmasını ve gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmaların yapılacağı ve kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına imkan veren e-Kira sözleşmesinin de yaygınlaştırılacağı ifade ediliyor. her iki düzenleme gözönüne alındığında e-kira sözleşmelerinin zorunlu hale getirilebileceği ortaya çıkıyor.

        Programda arz yönlü politikaların desteklenmesi başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde üretim kapasitesi ve arz güvenliğinin artırılmasıyla enflasyonun arızî şoklara karşı duyarlılığının azaltılacağı belirtilerek "Gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkânları da gözetilerek stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacaktır"deniliyor.

        KAYITDIŞILIĞA KARŞI YAPAY ZEKA

        Program süresi boyunca kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılmasına vurgu yapılan metinde kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, denetim süreçlerinin etkinliği artırılarak kamu maliyesinin disiplinli ve şeffaf yönetiminin destekleneceği belirtilerek şu noktalara dikkat çekiliyor:"Kayıt dışılıkla mücadele yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenen risk analiz faaliyetleriyle ve tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla yürütülecektir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi, vergide adaletin sağlanması, vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi amacıyla yapay zekâ ve ileri analiz teknikleri kullanılarak ilgili sektör ve alanlara ilişkin riskler tespit edilecek, denetimde etkinlik artırılacaktır. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak uygulamalar geliştirilecektir. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi, entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecektir. Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecektir."

        TÜFE BAZ YILI DEĞİŞİYOR

        Enflasyonla mücadeleye katkı sunacak şekilde iletişim kanalları güçlendirileceğinin vurgulandığı programda veri paylaşımında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) baz yılının güncelleneceği uluslararası standartlar doğrultusunda sınıflama ve hesaplama yöntemlerindeki yeni değişikliklere uyum sağlanacağı kaydediliyor.

        Programda ayrıca kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik para politikasında enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edileceği, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası tüm politika araçlarının etkin bir biçimde kullanılacağı, maliye ve gelirler politikalarının para politikası ile eşgüdümüne devam edeceği, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının sürdürüleceği, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumları dışında döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşmasının sağlanacağının altı çiziliyor.

        #OVP
        #Orta Vadeli Program
        #ENFLASYON
        #kira
        #kira sözleşmesi
