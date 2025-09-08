İzmir'de polis merkezine saldırı!
İzmir'de bir polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırıyı 16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.( 16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." paylaşımında bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban da yaptığı açıklamada, "Saldırgan lise öğrencisi ve bu sokakta oturuyor. Suç kaydı yok ve yaralı olarak ele geçirildi" dedi
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
AA'da yer alan habere göre 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.
Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.( 16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu.Şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
VALİ ELBAN: YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ
İzmir Valisi Süleyman Elban da yaptığı açıklamada, "Saldırgan lise öğrencisi ve bu sokakta oturuyor. Suç kaydı yok ve yaralı olarak ele geçirildi" dedi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova ilçesindeki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor." dedi.
Vali Elban, saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı. Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.
Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.
Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.
Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.
"EMEKLİ BAŞ MÜFETTİŞ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ"
Habertürk İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe de, saldırganla ilgili edindiği bilgileri paylaşarak şunları söyledi: "Saldırganın uzun namlulu bir tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Başı örtülü bir şekildeydi. Hem önünde hem de arka tarafında birer sırt çantası bulunuyordu. Bu sırt çantalarının içerisinde ses bombası ve yine mermilerin olduğu ifade edildi. Peki bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdi ve silahı nasıl temin etti? 10 yıl önce babasına ait olan uzun namlulu bir tüfekle gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Hain saldırıyı saat 08.50 sıralarında gerçekleştiriyor. Önce polis kulübesini hedef seçiyor. Buraya uzun namlulu tüfekle ateş ettikten sonra kaçmaya başlıyor. Saldırganınla ilgili edindiğimiz bilgilere göre bu mahallede oturuyor. Silahla ateş ede ede ilerliyor. 200-300 metrelik bir mesafeden sonra burada lojmanda kalan emekli baş müfettişle çatışıyor. Burada da saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıyor. Şu an itibariyle de Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. "