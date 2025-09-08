Habertürk
        Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı!

        Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı!

        Trabzonspor'un, Manchester United'da forma giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 23:04 Güncelleme: 08.09.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trabzonspor, kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı.

        • 2

          Bordo-mavililerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

        • 3

          Resmi açıklama yapılmamasına rağmen kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel uçakla Trabzon’a geleceğini iddia etti. Onana’nın sağlık kontrollerinden sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

        • 4

          BARCELONA’DAN ZİRVEYE

          Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

        • 5

          UĞURCAN’IN AYRILIĞI SONRASI

          Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kale için birçok aday gündeme gelmişti. Bordo-mavililerin dünyaca ünlü kaleci Onana’yı gündemine alması, taraftarlar arasında memnuniyetle karşılandı. Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaleye böylesine kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.

        • 6

          TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR

          Sosyal medyada gündem olan iddia sonrası Trabzonspor taraftarı, kulübün resmi açıklamasını beklemeye başladı. Taraftarlar, Onana tecrübeli bir kalecinin transferinin, yeni sezonda takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

        • 7
