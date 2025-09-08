Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığını açıkladı.

HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcu için kiralama ücreti ödemeyecek. Öte yandan satın alma opsiyonunda da zorunluluk bulunmuyor. Cengiz Ünder'in maaşını ise iki kulüp yarı yarıya ödeyecek.

REKLAM advertisement1

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır."

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.