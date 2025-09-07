İlker Arslan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'DE DURDURULAN ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekiplerin takip sonucu durdurduğu, araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmada İlker Arslan'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kolluk birimine davet edilen Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı belirtildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi.

ANTALYA'DA TESLİM OLDU, YERİNE VEKİL ATANDI

İlker Arslan'ın gece saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğu öğrenildi. Arslan'ın yerine ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.

NE OLMUŞTU? Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.