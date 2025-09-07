Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası | Son dakika haberleri

        Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine arabayla çarpan Kerem Demir'e "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Çatalca'da 2 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşini, aracıyla kasten çarparak yaralayan sanık Kerem Demir hakkında "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gamze Demir'in (37), çocuklarına ait solunum cihazını vermek için boşanma aşamasındaki eşi Kerem Demir (37) ile 2 Mart'ta Çatalca'daki pazar yerinin alt kısmında buluştuğu anlatıldı.

        Müşteki Demir'in cihazı teslim ettikten sonra yol kenarında yürümeye başladığı belirtilen iddianamede, sanık Kerem Demir'in ise aracıyla müştekinin yanından geçip durduğu, ardından müştekinin olduğu yöne doğru geri geldiği ve müştekiyle birlikte çöp konteynerlerine çarptığı kaydedildi.

        REKLAM

        İddianamede, kamera kayıtlarına göre, çarpmanın etkisiyle yerden yükselen müştekinin ardından yere yığıldığı ifade edildi.

        Adli Tıp Kurumu raporuna göre de Gamze Demir'in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olmadığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonları etkilediği aktarıldı.

        İddianamede, sanığın silahtan sayılan arabasıyla kasıtlı olarak müşteki Demir'e çarpmak suretiyle üzerine atılı "eşe karşı silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçunu işlediği vurgulandı.

        İddianamede, sanık Kerem Demir'in "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan, yaralamanın ağırlığı da dikkate alınıp cezada artırım yapılarak 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Habertürk Anasayfa