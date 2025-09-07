Milyarlık futbolculardan, milyonluk Türkiye tanıtımı

Türkiye'de oynayan yabancı futbolcuların sosyal medya paylaşımları, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Bu futbolcular, genellikle milyonlarca takipçiye sahip olduklarından, yaptıkları her paylaşım geniş kitlelere ulaşıyor.

Futbolcular, antrenman ve maç dışında kalan zamanlarında şehirleri geziyor, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor ve Türk mutfağını deneyimliyorlar. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında, takipçileri, Türkiye'nin zengin bir kültüre ve güzel doğal alanlara sahip bir ülke olduğunu görüyor.

Yabancı futbolcuların Türkiye'de mutlu olduklarını, Türk insanının misafirperverliğinden etkilendiklerini ve yaşam koşullarının iyi olduğunu gösteren paylaşımları, ülkemize yönelik olumsuz ön yargıların kırılmasına yardımcı oluyor. Bu paylaşımlar, Türkiye'yi güvenli ve yaşanabilir bir ülke olarak tanıtıyor.

Boğaziçi manzaraları, Kapadokya'daki balon turları veya Ege kıyılarındaki tatil fotoğrafları, takipçilerinin Türkiye'yi bir seyahat destinasyonu olarak değerlendirmesini sağlıyor. Bu durum, turizm sektörüne dolaylı bir katkı sunuyor.

Yabancı futbolcular, uluslararası alanda tanınmış isimler oldukları için paylaşımları küresel bir etki yaratıyor. Bu paylaşımlar, Türkiye'nin futbolun yanı sıra yaşam kalitesi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkan bir ülke markası olmasına destek oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni transferleri; Marco Asensio, Leroy Sané ve Tammy Abraham'ın yapacakları paylaşımlar, Türkiye'nin futbolcu nezdindeki tanıtımını daha da güçlendirecektir. En çok takipçiye sahip yabancı futbolcular, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunda bulunuyor. Toplam piyasa değerleri; yaklaşık 540 milyon Euro olan iki takımdaki 39 yabancı futbolcunun toplam takipçi sayısı 92 milyon... GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI ♦ Davinson Sánchez (Kolombiya) • Piyasa Değeri... 20 milyon € • Takipçi Sayısı... 1.8 milyon ♦ Ismail Jakobs (Almanya) • Piyasa Değeri... 7 milyon € • Takipçi Sayısı... 771 bin ♦ Wilfried Singo (Fildişi Sahili) • Piyasa Değeri... 25 milyon € • Takipçi Sayısı... 484 bin ♦ Roland Sallai (Macaristan) • Piyasa Değeri... 10 milyon € • Takipçi Sayısı... 698 bin ♦ Lucas Torreira (Uruguay) • Piyasa Değeri... 13 milyon € • Takipçi Sayısı... 2.6 milyon ♦ Mario Lemina (Gabon) • Piyasa Değeri... 7.5 milyon € • Takipçi Sayısı... 1.6 milyon ♦ Gabriel Sara (Brezilya) • Piyasa Değeri... 22 milyon € • Takipçi Sayısı... 1.1 milyon ♦ Leroy Sané (Almanya) • Piyasa Değeri... 32 milyon € • Takipçi Sayısı... 9 milyon ♦ Victor Osimhen (Nijerya) • Piyasa Değeri... 70 milyon € • Takipçi Sayısı... 6.4 milyon ♦ Mauro Icardi (Arjantin) • Piyasa Değeri... 9 milyon € • Takipçi Sayısı... 14.1 milyon TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 215 milyon 500 bin Euro. TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI... 38 milyon 553 bin. Mauro Icardi ✓ Galatasaray'da; 10 yabancı futbolcu bulunuyor. ✓ 3 kıtadan, 10 yabancı futbolcunun 9'u farklı ülkenin vatandaşı. ✓ Futbolcu başına ortalama piyasa değeri; 21.550.000 Euro. ✓ Sosyal medyada takipçi sayısı ise futbolcu başına; 3.855.300 kişi. GALATASARAY'DAKİ YABANCI FUTBOLCULARIN ÜLKELERİ ♦ Kolombiya ♦ Almanya (2 Kişi) ♦ Fildişi Sahili ♦ Macaristan ♦ Uruguay ♦ Gabon ♦ Brezilya ♦ Nijerya ♦ Arjantin REKLAM Galatasaray'da en fazla takipçi sayısına sahip futbolcu Mauro Icardi. Fenerbahçe'de bu ünvana sahip olan futbolcu sarı - lacivertli takımın yeni transferi, Marco Asensio...

FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARI ♦ Ederson Moraes (Brezilya) • Piyasa Değeri... 20 Milyon € • Takipçi Sayısı... 5.5 milyon ♦ Milan Škriniar (Slovakya) • Piyasa Değeri... 15 milyon € • Takipçi Sayısı... 1.2 milyon ♦ Jayden Oosterwolde (Hollanda) • Piyasa Değeri... 3 milyon € • Takipçi Sayısı... 805 bin ♦ Alexander Djiku (Gana) • Piyasa Değeri... 6.5 milyon € • Takipçi Sayısı... 691 bin ♦ Rodrigo Becão (Brezilya) • Piyasa Değeri... 5.5 milyon € • Takipçi Sayısı... 684 bin ♦ Archie Brown (İngiltere) • Piyasa Değeri... 7 milyon € • Takipçi Sayısı... 352 bin ♦ Nélson Semedo (Portekiz) • Piyasa Değeri... 9 milyon € • Takipçi Sayısı... 3.2 milyon ♦ Ognjen Mimovic (Sırbistan) • Piyasa Değeri... 3.5 milyon € • Takipçi Sayısı... 71.5 bin ♦ Edson Álvarez (Meksika) • Piyasa Değeri... 25 milyon € • Takipçi Sayısı... 2 milyon ♦ Fred Rodrigues (Brezilya) • Piyasa Değeri... 10 milyon € • Takipçi Sayısı... 3.5 milyon ♦ Sebastian Szymański (Polonya) • Piyasa Değeri... 15 milyon € • Takipçi Sayısı... 1 milyon ♦ Anderson Talisca (Brezilya) • Piyasa Değeri... 10 milyon € • Takipçi Sayısı... 3.3 milyon ♦ Dorgeles Nene (Mali) • Piyasa Değeri... 12 milyon € • Takipçi Sayısı... 306 bin ♦ Jhon Durán (Kolombiya) • Piyasa Değeri... 35 milyon € • Takipçi Sayısı... 1.4 milyon ♦ Youssef En-Nesyri (Fas) • Piyasa Değeri... 24 milyon € • Takipçi Sayısı... 2.5 milyon ♦ Marco Asensio (İspanya)• Piyasa Değeri... 20 milyon € • Takipçi Sayısı... 15.3 milyon TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 220.5 milyon Euro. TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI... 41 milyon 809 bin 500. #resim#1290331# Marco Asensio ✓ Fenerbahçe'de, 16 yabancı futbolcu bulunuyor. ✓ 3 kıtadan, 16 yabancı futbolcunun 13'ü farklı ülkenin vatandaşı. ✓ Futbolcu başına ortalama piyasa değeri; 13.781.250 Euro. ✓ Sosyal medyada takipçi sayısı ise futbolcu başına; 2.613.093 kişi. FENERBAHÇE'NİN YABANCI FUTBOLCULARININ ÜLKELERİ ♦ Brezilya (4 Kişi) ♦ Slovakya ♦ Hollanda ♦ Gana ♦ İngiltere ♦ Portekiz ♦ Sırbistan ♦ Meksika ♦ İspanya ♦ Polonya ♦ Mali ♦ Kolombiya ♦ Fas Beşiktaş'ta sosyal medya hesabı en fazla takip edilen futbolcu, takıma bu sezon transfer olan İngiliz golcü Tammy Abraham. BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI ♦ Tiago Djaló (Portekiz) • Piyasa Değeri… 8 milyon € • Takipçi Sayısı… 156 bin ♦ Felix Uduokhai (Almanya) • Piyasa Değeri… 7 milyon € • Takipçi Sayısı… 221 bin ♦ Gabriel Paulista (Brezilya) • Piyasa Değeri… 1 milyon € • Takipçi Sayısı… 1.1 milyon ♦ David Jurásek (Çek Cumhuriyeti) • Piyasa Değeri… 5 milyon € • Takipçi Sayısı… 171 bin ♦ Jonas Svensson (Norveç) • Piyasa Değeri… 1.5 milyon € • Takipçi Sayısı… 338 bin ♦ Wilfred Ndidi (Nijerya) • Piyasa Değeri… 15 milyon € • Takipçi Sayısı… 909 bin ♦ Ernest Muci (Arnavutluk) • Piyasa Değeri… 10 milyon € • Takipçi Sayısı… 637 bin ♦ João Mário (Portekiz) • Piyasa Değeri… 2.1 milyon € • Takipçi Sayısı… 880 bin ♦ Vaclav Cerny (Çek Cumhuriyeti) • Piyasa Değeri… 8 milyon € • Takipçi Sayısı… 290 bin ♦ Milot Rashica (Kosova) • Piyasa Değeri… 6.5 milyon € • Takipçi Sayısı… 867 bin ♦ Rafa Silva (Portekiz) • Piyasa Değeri… 9 milyon € • Takipçi Sayısı… 1.3 milyon ♦ Tammy Abraham (İngiltere) • Piyasa Değeri… 15 milyon € • Takipçi Sayısı… 3 milyon ♦ El Bilal Touré (Mali) • Piyasa Değeri… 15 milyon € • Takipçi Sayısı… 2.5 milyon TOPLAM PİYASA DEĞERİ... 103.1 milyon Euro. TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI... 12.369.000 kişi. Tammy Abraham ✓ Beşiktaş'ta, 13 yabancı futbolcu bulunuyor. ✓ 3 kıtadan, 13 yabancı futbolcunun, 10'u farklı ülkenin vatandaşı. ✓ Futbolcu başına ortalama piyasa değeri; 7.930.769 Euro. ✓ Sosyal medyada takipçi sayısı ise futbolcu başına; 951.461 kişi. BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARININ ÜLKELERİ ♦ Portekiz (2 Kişi) ♦ Almanya ♦ Brezilya ♦ Çek Cumhuriyeti (3 Kişi) ♦ Norveç ♦ Nijerya ♦ Arnavutluk ♦ Kosova ♦ İngiltere ♦ Mali Bu arada; Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyada en çok takip edilen kişi ünvanına sahip. 663 milyon takipçiyle, her 100 kişiden 8'i Ronaldo'yu takip ediyor.

