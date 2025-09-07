2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Boğalar 6-0 kazandı.

İspanyollara galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Mikel Merino ile 53'te Ferran Torres kaydetti.

Bu sonucun ardından Bizim Çocuklar grupta ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Grupta 2'de 2 yapan İspanya ise 6 puanla liderlik koltuğunda bulundu.

Grubun 3. maçında millilerimiz 11 Ekim Cumartesi günü TSİ Bulgaristan'a konuk olacak. İspanya ise yine aynı gün Gürcistan'ı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.

En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım ise aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı.

KONYA'DA 3. MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.