Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'a, ateşkes için sunduğu şartları kabul etmesi için "son defa uyarı" yaptığını yazdı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Herkes esirlerin evine dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor! İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ı, ateşkes teklifini kabul etmemenin sonuçları konusunda ikaz ettiğini belirten Trump, "Bu son uyarım, bir daha olmayacak!" diye ekledi.

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen günlerde, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmasının ardından geldi.

İSRAİL, TEKLİFİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

İsrail'in, ABD tarafından Gazze Şeridi'nde kapsamlı ateşkes ve esir takası anlaşması için sunulan yeni teklifi "ciddi şekilde değerlendirdiği" belirtildi.

Başbakanlık ofisinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği ABD'nin yeni ateşkes teklifine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tel Aviv, Trump'ın yeni teklifini ciddi şekilde değerlendiriyor ancak Hamas uzlaşmaz tavrını sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Hamas'ın savaşın sona ereceği vaadine güvenmesi gerektiği zira esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in Gazze'de savaşa devam edebilmek için iç ve dış meşruiyetinin olmayacağı" aktarıldı. Haberde, İsraillilerin, Hamas'ın ABD'nin yeni önerisini kabul edeceğini pek düşünmediği ve olaya büyük şüpheyle yaklaştıkları öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içeren Trump'ın yeni teklifinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, Gazze kentinin işgalini amaçlayan ​​​​​​​'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması" gibi şartlar içerdiği kaydedilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini Hamas'a İsrailli aktivist Gershon Baskin iletmişti. İsrailli aktivist Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

HAMAS: HER TÜRLÜ ADIMI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ Hamas, ABD'den Katar ve Mısır vasıtasıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönünde "bazı fikirler" aldıklarını belirterek, İsrail'in Gazze'ye yaklaşık yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırıları sona erdirmeye yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "(Katar ve Mısır) Arabulucular aracılığıyla ABD tarafından ateşkes anlaşmasına varılması yönünde bazı fikirler aldık." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların durdurulması için gösterilen çabalara katkı sağlayacak "her türlü adımın memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı. Hamas'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir an önce müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunun karşılığında "savaşın sona erdiğinin açık bir şekilde duyurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'yi yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan ve derhal göreve başlayacak bir komitenin kurulması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail'in varılacak anlaşmaya açıkça bağlı kalmasının ve önceki tecrübelerin tekrarlanmamasının garanti edilmesi gerekliliği vurgulandı. Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucular tarafından iletilen ve ABD'nin önerisine dayanan ateşkes teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in öneriye yanıt vermediği hatırlatıldı. ABD tarafından alınan fikirlere işaret edilen açıklamada, "Bu fikirlerin halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için arabulucularla sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi. İSRAİL KENDİ ŞARTLARINDA ISRARCI Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti. Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı. ABD İLE HAMAS ARASINDA GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLADIĞI AKTARILMIŞTI İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı. Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'Esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak.' dedik." demişti. Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 828 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 326 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 385'e çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 577 oldu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.