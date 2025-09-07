CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, mahkemenin "tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı" ile İstanbul Valiliğince toplantı ve gösterilerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Gençlik Kollarınca, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak geçici kurul atanmasının ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'e ve partiye destek vermek için İstanbul İl Başkanlığı önünde saat 23.00'te toplanma çağrısı yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ GÖSTERİLERİ YASAKLADI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı etkinliklere kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma gibi her türlü etkinlik 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklandı.

Özel: Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi. REKLAM İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: HİÇ KİMSE KANUNUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ile İl Yönetim ve Disiplin Kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırılarak yerine Geçici Kurul atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, mahkeme kararlarını yok sayan ve halkı sokağa çıkmaya çağıran girişimlerin “hukuka meydan okumak” olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.” ifadelerini kullandı. Sokak çağrılarına da tepki gösteren Yerlikaya, “Kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.



Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2025 İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin mahkeme kararının ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Vali Gül, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını belirtti. Mahkeme kararıyla Geçici Kurul’un görevlendirildiğini hatırlatan Gül, bu kurulun il başkanı, yönetim ve disiplin kurulunun tüm yetkilerine sahip olduğunu vurguladı.

Görevlerin engellenmesinin hukuki ve cezai yaptırımlar doğuracağına dikkat çeken Vali Gül, “Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak suçtur. Bu tür girişimler toplumsal huzura zarar verecektir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da birlik ve beraberliğin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Gül, toplantı ve gösteri yasağı kararının da bu çerçevede uygulandığını söyledi. Açıklamasında vatandaşlara sağduyu çağrısı yapan Gül, “Tüm hemşehrilerimizi hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyorum” dedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul’un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece… https://t.co/2vcYLEVBXp — Davut GÜL (@gul_davut) September 7, 2025 CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK: ÜYELERİMİZİN KENDİ EVLERİNE GELMESİNİN ENGELLENMESİ SUÇTUR Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız.” dedi. Çelik, Vali Gül'ün açıklamasına yanıt verdi. Çelik "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl binamız halkın evidir.



CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir.



Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur. https://t.co/m7gBGzy6ag — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 7, 2025 CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ BAŞARIR: YURTTAŞLARIMIZIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENMEKTE CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'ndan tüm Türkiye'ye ve İstanbullulara sesleniyoruz. An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştır. Malesef ki buraya yurttaşlarımızın giriş ve çıkışlar engellenmektedir. Bu tam anlamıyla bir darbedir" açıklamasında bulundu. Başarır daha sonra yaptığı açıklamada il başkanlığı önünde toplanma çağrısını yineledi. MANSUR YAVAŞ: HANGİ KARAR BUNA DAYANAK OLUR? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığının önünde polis müdahalesine ilişkin, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" açıklaması yaptı. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir? Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!" dedi. CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ Gürsel Tekin'in başkanlık yaptığı Geçici Kurul'un Pazartesi günü parti binasına geleceğini açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı. ÇEVVİK KUVVET VE VATANDAŞLAR ARASINDA ARBEDE CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çevik kuvvet ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU Gürsel Tekin bugün yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtti. Tekin'in açıklaması üzerine polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen Özgür Çelik'in, partililer ile bir süre konuştuktan sonra binaya girdiği görüldü.

Ekipler, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı. Ekipler, il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi. Kalabalığın il binası önündeki bekleyişi sürüyor.