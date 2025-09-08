Bizim Çocuklar, tarihteki en ağır yenilgilerden birini aldı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya ile kozlarını paylaştı ve rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

KONYA'DA 3. MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

REKLAM

Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.