Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı!
Beşiktaş, gündemine aldığı Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco'nun transferinden, yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçti. İşte detaylar...
- 1
Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.
- 2
Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.
- 3
Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.
-
- 4
Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.
- 5
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 6
Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.
-